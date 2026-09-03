Más del 98 % de escuelas laboran con normalidad

Después del regreso a clases, que arrancó el pasado 31 de agosto de este año, el director de Educación Básica, Hugo Campos, confirmó que en estos momentos están funcionando alrededor del 98 % de las escuelas desde preescolar hasta las telesecundarias.

Dijo que el pasado lunes, miles de instituciones retomaron sus actividades en todos los municipios.

Antes de que comenzaran las clases, explicó, también se realizaron actividades como cursos intensivos para el sector magisterial, eventos en los que se planearon los temas del ciclo escolar en curso.

Acciones preventivas

El director de Educación Básica comentó que mantienen un monitoreo constante, a fin de supervisar que todas las áreas estén trabajando, “con mucha normalidad el regreso a clases se ha dado en Chiapas”, agregó.

En el caso de las instituciones que no están laborando, justificó, son aquellas que tienen construcciones que forman parte de la política pública La Escuela es Nuestra.

“Es un proyecto de infraestructura, donde naturalmente se están construyendo salones y eso no permite que los alumnos estén dentro de las escuelas, pero están trabajando en línea o de manera híbrida también”, remarcó.

Con base en la información de las autoridades educativas, el calendario escolar para el ciclo 2026-2027, se tienen contemplados 185 días de actividades escolares.

Esto incluye el inicio de clases y el fin de curso, además de suspensiones de labores, consejos técnicos, etapas de inscripciones, registro de calificaciones y hasta los días conmemorativos.

El director de Educación Básica enfatizó que actualmente hay condiciones en todas las regiones de Chiapas y no hay un solo reporte de inseguridad en el estado con referencia al magisterio, por eso el estado ha tenido un regreso a clases con normalidad.