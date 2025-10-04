Más denuncias por malas cirugías estéticas en mujeres

A las mujeres que protestan por haber sido víctimas de malas prácticas quirúrgicas en las cirugías estéticas hechas por el médico Julio César Montesinos, se sumaron este viernes familiares de Madalí, una joven mujer que falleció luego de una cirugía practicada por el mismo galeno hace tres años también en Tapachula.

Las tres afectadas, que el pasado jueves ofrecieron una conferencia de prensa, habían anunciado que realizarían una marcha, sin embargo, este viernes no se presentaron y en su lugar llegaron familiares que exigen justicia por el caso de Madali Cruz Barrios, quien falleció hace más de tres años después de someterse a un procedimiento quirúrgico estético en una clínica de Tapachula.

Piden reactivar carpeta de investigación

En entrevista Paula Cruz Barrios, hermana de la víctima, dio a conocer que exigen a las autoridades se reactive la carpeta de investigación contra el médico Julio César Montesinos, responsable de la cirugía donde falleció su familiar.

Dijo que luego de la denuncia pública realizada en días pasados por mujeres que fueron víctimas de malas prácticas quirúrgicas por parte del médico mencionado, decidieron alzar la voz, ya que es lamentable que las autoridades permitan que este personaje siga ejerciendo sin que se tomen medidas en su contra.

Con lágrimas en los ojos narró que su hermana falleció en marzo de 2022 tras someterse a una lipopapada y a la extracción de una hernia en manos del médico Julio César, quien nunca dio una explicación sobre la muerte de Madali.

Denunció que la carpeta de investigación fue archivada por la Fiscalía General del Estado sin que se realizaran las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

“Nunca supimos qué pasó, solo nos dijeron que había fallecido, las autoridades solo archivaron la carpeta de investigación y ahora que sabemos del médico está involucrado en malas prácticas quirúrgicas decimos alzar la voz, ya que existe el peligro que este personaje siga poniendo en riesgo la vida de otras personas”, abundó.

Aseguró que el médico responsable no tiene la capacidad ni la ética profesional para realizar el procedimiento quirúrgico, ya que no solo arriesgó la vida de su hermana, sino que sigue ejerciendo de manera impune.

Finalmente, hizo un llamado al gobernador Eduardo Ramírez y a la fiscal general, para la apertura de una nueva carpeta de investigación, esclarecer la muerte de su hermana y que se tomen medidas para evitar que el médico siga ejerciendo y poniendo en riesgo la vida de más personas.