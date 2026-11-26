Cada niña, niño y joven que encuentra en el deporte una disciplina, una meta y una oportunidad para crecer representa un paso más hacia un Chiapas con menos adicciones y menos violencia.

Bajo la visión preventiva del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) fortalece acciones que ponen a la juventud en el centro y promueven alternativas positivas para su desarrollo.

Diálogo

En este marco, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, recibió a Manuel Alejandro Zepeda López, talentoso chiapaneco y seleccionado nacional de taekwondo, quien representará a Chiapas y México en la Gimnasiada Mundial Sub 18, en Río de Janeiro, Brasil.

“Me dio mucho gusto conocer su historia, escuchar sus experiencias en el tatami y recordar también mi etapa competitiva en este arte marcial. El taekwondo enseña disciplina, respeto, constancia y carácter; valores que queremos ver en nuestras nuevas generaciones”, expresó.

Aparicio Avendaño destacó que prevenir también significa abrir espacios para el deporte, la cultura y la convivencia sana. Llamó a madres, padres y comunidades a acompañar a niñas, niños y jóvenes en actividades que fortalezcan su desarrollo.

“Cada joven que elige un deporte, una meta o un sueño es una oportunidad para construir un mejor futuro. Sigamos impulsándolos, escuchándolos y caminando junto a ellos”, señaló.

Buenos deseos

La SSP deseó el mayor de los éxitos a Manuel Alejandro Zepeda López en esta experiencia internacional, y reiteró su compromiso de seguir promoviendo una prevención cercana, humana y con participación de toda la sociedad.