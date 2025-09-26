Más escuelas para Chiapas

En el contexto de los homenajes por los nombramientos Doctor Honoris Causa en la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), el representante de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Chiapas Raúl Eduardo Bonifaz, dijo que estos actos evidencian un paso hacia el reconocimiento de la relevancia de la educación como herramienta de desarrollo en la entidad.

Acierto

Aseguró que es un acierto del Consejo Universitario de la Benemérita Unach la selección de Carlos Navarrete Cáceres, Antonio García de León Griego y Javier Espinosa Mandujano, pues se trata de personajes ilustres que cambiaron la visión de México y Chiapas.

De ellos se debe, además de reconocer su relevancia en la vida contemporánea, tomar ejemplo para educar, investigar, desarrollar acciones posibles para aterrizarlas en Chiapas, desde cualquier ámbito que genere desarrollo.

Retoman el ejemplo

En ese sentido afirmó que trabaja con representantes de diversas instituciones para retomar diversos ejemplos, como es el caso de don Javier Espinosa Mandujano, y construir una gran cruzada para incrementar la presencia de escuelas en todo Chiapas.

Compartió que es necesario reconocer al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el rector Oswaldo Chacón su visión para apoyar estos nombramientos que mucho aportan a la vida social de Chiapas.