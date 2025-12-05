Más infraestructura para apoyar a los jóvenes

José Manuel Rosado Pérez, director del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), en el marco del reconocimiento público a los estudiantes que conforman la delegación estatal del InnovaTecNM 2025 y que lograron el primer lugar, aseguró que realizan las gestiones y ajustes pertinentes al presupuesto anual, que oscila en 45 millones de pesos (mdp), para apoyarlos en lo necesario.

“La base de la formación de un profesionista en el área de las ingenierías se fundamenta en la realización de proyectos, por eso destacan los tres galardones consecutivos que han logrado los estudiantes en la Cumbre Nacional de Innovación Tecnológica, llevando al campus Tuxtla Gutiérrez a posicionarse entre los cinco mejores del país, de un total de 254 planteles”, aseguró.

Apoyos otorgados

“Lo que necesita la juventud es apoyo para tener mejor infraestructura y más equipamiento, para que puedan desarrollar sus conocimientos y creatividad, por eso aplaudo la decisión del Gobierno Federal para crear un fondo que ayude a desarrollar los proyectos ganadores de la final de la InnovaTecNM”, expresó

Raúl Bonifaz Moedano, representante de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Chiapas, reconoció el trabajo de los estudiantes en el desarrollo de sus proyectos, representando a toda la comunidad estudiantil y académica del Tecnológico campus Tuxtla Gutiérrez.

“Recibir este reconocimiento no es nada más para ustedes, lo recibimos todos con gran satisfacción en Chiapas. Saber que en esta edición del InnovaTec acudió la presidenta Claudia Sheinbaum, honra más a la entidad, sobre todo por el fondo que anunció para desarrollar los proyectos”, afirmó.

Estudiantes que resultaron ganadores presentaron sus proyectos y platicaron sobre la experiencia de participar desde la fase local, regional y la nacional, agraciando el respaldo de sus asesores y del Instituto.