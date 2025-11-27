Más infraestructura para el Cobach

La comunidad educativa del plantel 236 Tuxtla Poniente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) expresó su agradecimiento al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y a la directora general del Cobach, Viridiana Figueroa García, por la inversión destinada a la construcción de nuevas aulas didácticas y obras exteriores, cuya inversión supera los 2.2 millones de pesos.

Tras la inauguración de los espacios, estudiantes, personal docente y administrativo, así como madres y padres de familia, señalaron que éstos contribuirán significativamente a un proceso formativo más digno y a la consolidación de sus metas académicas y personales

Rehabilitación

Durante su visita, el mandatario anunció que se impulsarán nuevas acciones para mejorar de manera integral las áreas del plantel, entre ellas la rehabilitación de accesos que faciliten la movilidad de todas las personas que confluyen en este inmueble ubicado en la zona norte poniente de la capital chiapaneca.

Por su parte, Figueroa García reiteró su compromiso de gestionar más beneficios para la comunidad escolar de todo el estado, contando siempre con el respaldo del gobernador, quien ha demostrado que el impulso a la educación de las y los chiapanecos es un pilar prioritario para el desarrollo del estado.

Cabe señalar que el Cobach continúa siendo la institución educativa de las preferencias de las y los jóvenes que cursan este nivel.