Más infraestructura vial para Cerro Hueco

En cumplimiento a uno de los compromisos de fortalecer la infraestructura vial, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, puso en marcha los trabajos de pavimentación de la avenida Juan Sabines, entre las calles Santana Sánchez y Privada, en la colonia Cerro Hueco.

Proyecto

Acompañado de vecinas y vecinos, el alcalde Ángel Torres explicó que el proyecto contempla más de 160 metros lineales con concreto hidráulico, red de agua potable, drenaje, banquetas, guarniciones, señalética y alumbrado público, entre otras acciones, como parte del programa Calles Felices.

Cabe recordar que el presidente Ángel Torres ha caminado barrios, ejidos, colonias y fraccionamientos, escuchando a las y los tuxtlecos. En Cerro Hueco ha inaugurado otras vialidades y hoy, dijeron, dio el banderazo a una obra más.