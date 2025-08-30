Más jóvenes reciben útiles escolares: Ángel Torres

El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, acompañado de la Directora General del DIF Tuxtla, Estephanie Frías, benefició con paquetes de útiles escolares a estudiantes de 5º semestre de la Escuela Preparatoria Bivalente Ángel Albino Corzo, del Cobach 236, así como de las preparatorias Número 2 y 4.

Ángel Torres destacó que este esfuerzo responde a la necesidad de fortalecer la permanencia escolar, ya que la eficiencia terminal en el ciclo 2023-2024, en Tuxtla fue de apenas 52.8 %, de acuerdo con el Inegi.

“Esto es un gran reto para que las juventudes concluyan satisfactoriamente su formación académica”, expresó Ángel Torres, quien estuvo acompañado de las regidoras Fredegunda Alegría, Marcela Iturbe e Indra Toledo.

Con la entrega de útiles escolares, el Ayuntamiento de Tuxtla reafirma su compromiso con la educación y el futuro de las juventudes tuxtlecas, impulsando un acceso más equitativo a las herramientas necesarias para un mejor aprovechamiento escolar.