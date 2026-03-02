Más luz, más seguridad: Yamil Melgar

Tapachula fortalece su infraestructura urbana. El presidente municipal Yamil Melgar Bravo informó que en lo que va del trienio se han instalado tres mil 942 lámparas en distintos puntos del municipio, de las cuales mil 443 son convencionales y dos mil 499 solares. A esta cifra se sumarán 25 luminarias que serán colocadas en la nueva banqueta del crucero de Sam’s hacia la Comar, así como las que se integrarán al proyecto integral de la 17.ª calle Poniente.

El alcalde detalló que las luminarias instaladas son de 100 y 120 watts y subrayó que las solares no requieren cableado, evitando el robo de alambre que anteriormente afectaba el funcionamiento del alumbrado público. Esta tecnología permite mayor eficiencia y continuidad en el servicio.

Estrategia de seguridad

Precisó que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, fortaleciendo la prevención y mejorando la percepción ciudadana. Gracias al trabajo coordinado, Tapachula ha logrado recuperar 28 posiciones en materia de seguridad.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, William Penagos, informó que continúan trabajando bajo las instrucciones del alcalde Yamil Melgar, para modernizar calles, banquetas y sistemas de alumbrado, consolidando una ciudad más ordenada y segura para todas las familias.