Más mujeres al poder, menos prácticas antiguas

La fuerza de las mujeres chiapanecas se reunió en San Cristóbal de Las Casas durante el taller “Un Camino Hacia la Igualdad Política en Relación de Género”, organizado por la Delegación de Mujeres en Movimiento de la Fuerza Naranja de Chiapas.

Al inaugurar el encuentro, Manuel Sobrino Durán, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, destacó que “la mejor forma de transformar la política es asegurando la participación plena de las mujeres en la vida pública. Para Movimiento Ciudadano, la paridad no es un discurso, es una realidad que defendemos en cada candidatura y en cada espacio de decisión”.

La presencia de Flor González Pérez, delegada estatal de Mujeres en Movimiento, y Antonia Vázquez Cruz, delegada distrital, como ponentes, fortaleció la visión de que Chiapas necesita más mujeres en la toma de decisiones, que trabajen desde la sororidad y el compromiso social para cambiar el rostro de la política en el estado.

Flor González señaló: “Tenemos que seguir trazando la ruta para las nuevas generaciones. No ha sido un camino fácil, ha sido una lucha que nos ha costado, pero justamente por eso impulsamos estos talleres, espacios llenos de actividades que nos permiten crecer, aprender y, sobre todo, construir redes de apoyo entre nosotras”.

Este espacio fue un punto de encuentro donde mujeres líderes, jóvenes y ciudadanas compartieron experiencias y propuestas, demostrando que la Fuerza Naranja también es una fuerza feminista que no se detiene y que se mantiene firme más allá de los tiempos electorales.