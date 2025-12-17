Más municipios con suspensión eléctrica

Los trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de servicio eléctrico se extenderán a los municipios de Arriaga, Tonalá y Unión Juárez, por lo que habrá una suspensión temporal en el suministro el próximo jueves 18 de diciembre, informó la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Serán un total de 38 comunidades las que se verán interrumpidas durante varias horas en el servicio de electricidad. Algunos de los trabajos a realizar son: mejora en infraestructura, recalibración de circuitos, seguridad y relocalización.

Arriaga

En el municipio de la costa los trabajos tendrán que ver con el intercalado de postes, tendido y tensionado del conductor del circuito. La suspensión iniciará a partir de las siete de la mañana a las tres de la tarde.

Comunidades Afectadas: Huanacastal, barrio La Bondad; las colonias Ebenezer, Nicolás Bravo, Villa del Mar, Tonalá, ejido Tomás Garrido, Arriaga, Huixtla; colonias 5 de Febrero, Calera y San Pablo.

Tonalá

Para la población de Tonalá, las labores se enfocarán en la recalibración del circuitos y las labores de trabajo iniciarán a las siete de la mañana y se prevé que concluyan a las tres de la tarde.

Las comunidades afectadas serán: Boca del Cielo, Playa del Sol, ejido Los Cocos, calzada de Huachipilín, Belisario Domínguez, Vicente Guerrero, Benito Juárez, La Laguna, Las Manzanas, ranchería Los Mangos, Tonalá y Cabeza De Toro.

Unión Juárez

Respecto al municipio de Unión Juárez, los trabajos son de manera preventiva e incluyen la interconexión de obra y la relocalización del trazo del ramal Faja de Oro para sacar conductor que pasa por arriba de viviendas.

Los trabajos iniciarán a partir de las nueve y media de la mañana y concluirán a las cinco de la tarde.

Las comunidades afectadas son: Tuxtla Chico, Fracción Dos de Mayo, Desenlace, Fracción Los Alpes, Primera Sección de Guillén, Cantón Santa Teresa, El Águila, Talquián, Cacahoatán, Mixcum, San Rafael, Faja de Oro, Ahuacatlán y Fracción Bar.