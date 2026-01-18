Más obras viales en colonias tuxtlecas: Torres

En cumplimiento a uno de los objetivos del Plan Tuxtla 4T, que consiste en vigilar el desarrollo de las obras, el presidente municipal Ángel Torres Culebro visitó la construcción de calles en las colonias Insurgentes y Belisario Domínguez, donde corroboró que los trabajos avanzan de acuerdo con los tiempos programados.

Calles Felices, el programa

En este marco, el alcalde capitalino explicó que estas acciones forman parte del programa Calles Felices, que consiste en la construcción de vialidades integrales, es decir, concreto hidráulico, red de agua potable, drenaje, banquetas, guarniciones, jardineras, señalética, alumbrado público y pintura en la fachada de las viviendas.

El munícipe dio seguimiento a los trabajos de pavimentación de la calle Benjamina entre las avenidas Laurel y Las Arboledas de la colonia Insurgentes, así como de la avenida Manuel de la Torre, entre bulevar González Garrido y calle López Sánchez de la colonia Belisario Domínguez.