Más políticos defienden la paridad efectiva

Más políticos en Chiapas han alzado la voz de manera pública para defender la paridad efectiva, una reforma (aprobada en el Congreso) que busca que haya más mujeres que lleguen a gobernar las alcaldías.

Sobre este tema, Alfredo Ramírez, líder político en Chiapas, dijo que se construirá una ruta y respaldo de la iniciativa que impulsó el gobernador.

La reforma contempla, según lo que se informó cuando se aprobó el proceso de insaculación, que al menos 62 candidaturas para los ayuntamientos (del total de municipios que se van a renovar en 2027) sean encabezadas por mujeres.

Además, adelantó Alfredo Ramírez, habrá un acompañamiento en esta lucha que, consideró, es justa para este sector de la población.

Las mujeres, enfatizó, no pueden ser usadas para ocupar un espacio que, posteriormente, es utilizado como relleno.

“Esta lucha es para que lleguen en igualdad y que tengan la oportunidad de llegar al poder”, enfatizó desde el municipio de Chiapilla.

Se informó desde el Partido Acción Nacional (PAN) que impugnar el método no es oponerse a la paridad. La presidenta en Chiapas del partido, Katy Caravantes, en días recientes indicó que no se impugnó el derecho, pero el sí el método para impulsar la reforma y en ello la insaculación.

Fuerzas

Hace apenas unos días el propio gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, anunció que la reforma se defendería en el ámbito político. En tanto que el Congreso local hará su parte desde el tema jurídico.

El líder del Partido Humanismo Chiapaneco, Alfredo Ramírez, fijó su posicionamiento en favor de la paridad efectiva y aseguró que las mujeres de Chiapas “merecen más”, durante un mensaje ofrecido desde el municipio de Chilón.

Ramírez sostuvo que, en el pasado, los partidos políticos únicamente brindaban a las mujeres un espacio “de relleno”, y afirmó que la iniciativa actual permitirá que ellas lleguen, participen y que su arribo al poder sea efectivo.

Indicó que la participación de las mujeres en la vida pública debe traducirse en oportunidades reales, reconocimiento y espacios de decisión.