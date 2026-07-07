Más protestas contra CFE por fallas en el servicio

Importantes y céntricos sectores poblacionales de Tapachula se suman a las protestas en contra de la empresa encargada del suministro, en esta ocasión habitantes del fraccionamiento Bonanza al oriente de Tapachula señalaron que llevan 4 días sin energía eléctrica con la consecuentes afectaciones, de manera pacífica hicieron una protesta en las instalaciones la CFE División Sureste.

Francisco Martínez, en representación de los afectados, afirmó que son 30 familias las que se encuentran sin luz, situación que ha provocado daños considerables por las altas temperaturas

Denunció que hay cuatro personas enfermas que requieren medicamentos refrigerados y que una persona ya falleció tras colapsar por golpe de calor, al no poder encender su equipo de oxigenación.

“Tenemos cuatro días sin luz, hay enfermos que necesitan insulina fría y ya se nos murió un vecino porque no pudo conectar su oxígeno y la CFE no contesta, ya nos bloquearon del número de reporte”, abundó.

Afectación

Detalló que comerciantes de la zona cerraron sus negocios por falta de refrigeración y pérdidas económicas y una escuela preescolar suspendió clases desde el jueves ante la imposibilidad de operar sin ventiladores ni agua, ya que las bombas tampoco funcionan.

Aseguró que personal de CFE les informó que no hay transformadores disponibles para el reemplazo, lo que generó inconformidad entre las familias, quienes aseguran que pagan puntual su recibo y el servicio es pésimo.