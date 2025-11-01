Mascotas concursan con originales disfraces

Las mascotas se vuelven parte de la familia por el amor incondicional, la compañía leal y el apoyo emocional que brindan, por eso incluirlas en celebraciones y tradiciones especiales se ha hecho cada vez más popular. En el marco del Día de Muertos, el Festival Xibal Balam realizó un concurso de disfraces para esos miembros especiales.

Gran creatividad y originalidad mostraron los concursantes en sus disfraces, además del amor de sus dueños con quienes compartieron y combinaron vestuario; todos se esmeraron para estar listos para asustar, divertir y enternecer en esta celebración tan especial.

Participaron perros de distintas razas y tamaños; los tres mejores, según el público y el jurado, se llevaron los premios. La convocatoria decía caracterización inspirada en el Día de Muertos y así lo hicieron todos, bastante creativos.

Presentación

Los concursantes desfilaron sobre el escenario para que todos pudieran apreciar los vestuarios. Varios se llevaron los aplausos del público por su originalidad y ternura, aunque algunos peluditos se ponían nerviosos.

Este concurso forma parte de las actividades del gran festival Xibal Balam que inició el pasado 24 de octubre en el Parque Bicentenario, para celebrar el Día de Muertos, recordar y realzar esta tradición tan representativa de México.

Durante toda la semana se han llevado a cabo todo tipo de actividades a partir de las 5 de la tarde. Cantantes chiapanecos, demostraciones de baile, representaciones mayas, talleres diversos, danza folclórica, canto.

Hoy sábado 1 de noviembre se realizará un concurso de catrinas a partir de las 6:45 de la tarde, que se espera también convoque a una gran cantidad de personas que gustan de estas tradiciones. Para el domingo 2 habrá danza folclórica, danza prehispánica Reyna Roja y otras actividades.