Mascotas reciben la bendición de San Roque

Entre ladridos y una lluvia veraniega, el barrio de San Roque vivió la tradicional bendición a las mascotas, un ritual católico, para pedir por la salud de los animales, agradecerles su compañía y renovar el compromiso de cuidarlos como criaturas de Dios.

“Por que Dios en su gracia y como parte de su obra divina creo a estas mascotas, animales que son parte del plan de Dios y que incluso ya son como nuestra familia”, destacó el párroco ante más de un centenar de personas que en brazos, carreolas o en el piso, resguardaban a sus mascotas.

Si bien este año en San Roque predominaron los caninos, hubo la presencia de animales como gatos, gallinas, cuyos, canarios y hasta serpientes; después de la liturgia, y en dos filas, se encaminaron a la bendición.

“¿Cuál es su nombre?”, preguntaba el padre a cada uno de los dueños para después replicar “Dios te bendiga Manchas” y poner sobre la cabeza del animal y el dueño abundante agua bendita.

También hay lágrimas y nostalgia en la celebración, pues algunos católicos van con las fotos con veladoras o la urna con las cenizas de sus mascotas para agradecer por el bienestar y la compañía que estos animales dieron en vida.

A los pies de la imagen del santo que se postra en el atrio de la iglesia, está Melampo, el perro que le dio de comer, lamió las heridas de la pierna y logró curar a San Roque mientras este estaba enfermo de la peste. Este es el génesis de la celebración.

Al concluir el evento las autoridades eclesiásticas invitaron a la población a acudir a las festividades del barrio que celebra a San Roque y San Bartolomé; hasta el 24 de agosto, donde habrá actividades religiosas, misas solemnes y procesiones, junto con elementos culturales y gastronómicos.