Masivo recibirá 14 mil asistentes; Julión abrirá cartelera

El Masivo de la Feria Chiapas albergará a un total de 14 mil asistentes para garantizar la seguridad de las personas que acudan a estos espacios a partir de este 28 de noviembre, de acuerdo con las autoridades que organizan dicho evento.

En ese sentido, el titular de la Secretaría de Protección Civil en Tuxtla Gutiérrez, Eder Fabián Mancilla Velázquez, informó que esto es una buena noticia, en el sentido de que en años pasados no había un límite sobre la cantidad de personas que entraban.

Se debe entender, detalló, que Chiapas es un estado sísmico y de consideraciones como las lluvias, por eso es importante tener un control de las zonas y de las rutas de evacuación.

Mancilla Velázquez comentó que se tendrán un total de cuatro rutas de evacuación en el Foro Chiapas, para prevenir cualquier eventualidad.

Confirmados

Algunos de los artistas que estarán en el masivo son: Julión Álvarez, Gloria Trevi, Guerra de Chistes, Majo Aguilar, Palomo, Bronco, El Tri, Chico Che Chico, entre otros.

Las actividades comenzarán a partir del 28 de noviembre y se extenderán hasta el 14 de diciembre. El costo de ingreso será de 50 pesos para adultos y de 25 pesos para niñas y niños.

En el caso del palenque, es un espacio renovado y con capacidad para seis mil 36 asistentes; cuenta con un restaurante, baños nuevos y también su propio estacionamiento.