Masones se solidarizan con el pueblo colombiano

La Muy Respetable Gran Logia del Estado de Chiapas expresa su más profunda solidaridad y fraternidad al pueblo colombiano y a sus queridos hermanos masones de Colombia ante los momentos de incertidumbre y dificultad provocados por el sismo ocurrido este día.

“En estas horas de prueba, elevamos nuestros pensamientos y deseos para que la fortaleza, la unión y la esperanza prevalezcan en cada hogar afectado”.

“Que la fraternidad universal que nos une trascienda fronteras y nos recuerde que ningún hermano camina solo cuando enfrenta la adversidad”, dio a conocer en un comunicado Jorge Alberto Ruiz Cacho, “muy respetable gran maestro de la muy respetable gran logia de Chiapas”.

Mensaje

“Rogamos al Gran Arquitecto del Universo que proteja a las familias, conceda consuelo a quienes han sufrido pérdidas y otorgue sabiduría y fortaleza a las autoridades y cuerpos de auxilio que trabajan incansablemente en favor de su pueblo”.

“Desde Chiapas, tierra hermana de profundas raíces y espíritu solidario, enviamos un abrazo fraternal al pueblo de Colombia, con la certeza de que su noble carácter y resiliencia les permitirán superar esta difícil circunstancia”, precisa el comunicado.