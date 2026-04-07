Matemáticas mayas para fortalecer la identidad

Con el objetivo de “fortalecer la identidad”, la maestra Herminia Hernández Morales, ya jubilada, se ha dado a la tarea de enseñar voluntariamente matemáticas mayas a alumnos de la escuela Telesecundaria 211 Pablo Neruda, ubicada en la localidad de San Felipe, municipio de San Cristóbal.

“Se trata básicamente de que los chicos se sientan orgullosos de sus ancestros mayas como científicos y fortalecer su identidad. A la mejor en el futuro alguno de estos niños se interesa por la astronomía a partir de sentirse orgulloso”, dijo.

En entrevista reiteró que “estoy enseñando matemáticas mayas con el objetivo también de que los chicos recuperen un sistema de numeración que fue clave para entender calendarios, tiempos y medir los fenómenos celestes”.

Explicó que da las clases a alumnos de Telesecundaria 211 Pablo Neruda, uno o dos lunes al mes, y se apoya en el llamado planetario Jaguar, en el que se proyectan varias películas, “pero una en particular con la que hemos trabajado frecuentemente llamada Historias del cielo maya, en español, inglés, tsotsil y tseltal”.

Agregó: “En el contenido de la película se menciona que los mayas tenían una obsesión por el tiempo y el espacio. Fueron consistentes en la medición del tiempo y del espacio. Fueron grandes observadores del cielo. Para llevar los registros inventaron los calendarios de cuenta larga, de 260 días, de 365 que es casi tan exacto como el que ahora tiene la Nasa”.

Este calendario, añadió Hernández Morales, “tiene 18 meses de 20 días y cinco días que le llaman de ceremonia que coinciden con el tajimoltic, que se trasladó al carnaval, del viernes al martes; cinco días de ceremonias, de los antiguos mayas. Eso hace un total de 365 días”.

Aporte de los mayas

Señaló que “para que eso ocurriera tenían que tener su sistemas de registro y fue ahí cuando inventaron un sistema de numeración a base de puntos, rayas y el cero. Este fue el aporte de los mayas a la humanidad. Eso les permitió contar los tiempos a infinito”.

Dijo que “derivado del contenido de la película, empezamos trabajando con las matemáticas mayas. Realmente debe de ser por el antecedente que los niños ya tienen del sistema decimal de numeración que lo adquieren fácilmente, sobre todo por el método que usamos que más que en abstracto lo hacemos por procesos de cambio. Cuando llegamos a 5 puntos hacemos cambios por raya, es decir, quitamos 5 puntos y ponemos una raya y cuando llegamos a cuatro rayas hacemos cambio de color y ahí sería 20”.

La profesora, quien dijo conocer el sistema maya “con bastante precisión”, comentó que “en la escuela nos enseñan los números romanos y hasta egipcios que traen los programas educativos. Incluso, los artículos de la Constitución están numerados con romanos y a pesar del resurgimiento de las descolonizaciones, curiosamente en los libros de texto no vienen los números mayas, a pesar de todo lo que se habla de recuperar la identidad”.

Herramienta para reforzar la identidad

Candelaria Hernández Meléndez, directora del plantel en el que estudian 245 niños y niñas, dijo que las clases de matemáticas mayas “son una colaboración adicional que les da más herramientas para el reforzamiento de la identidad”.

Reiteró que el objetivo es “reforzar el tema de la identidad y sobre todo que en esta actividad veo mucho trabajo con la lógica matemática y refuerza mucho el razonamiento, no son sólo matemáticas mayas, sino que también ayudan porque es lúdica la actividad y se divierten mucho razonando, poniendo palitos, los ceros”.