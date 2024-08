Materia penal no se detiene por paro

El paro de labores de jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial en varias entidades del país, entre ellas Chiapas, implica un retraso en la administración de justicia para aquellos que tienen procesos abiertos, pero no en materia penal o temas prioritarios, comentó el abogado José Manuel González Iniesta.

El doctor en derechos humanos y académico, indicó que la materia penal nunca se va detener, no se puede; por ejemplo, aquellos que están en prisión preventiva no se verán afectados en su proceso. Afecta a quienes tienen juicios de amparo y tribunales federales en distintas materias.

Explicación

“No hay una afectación más allá de la suspensión de términos, aunque es una medida de presión al Poder Legislativo debido a la discusión de la reforma al Poder Judicial, la impartición de justicia no se detiene del todo, al menos no en materias de relevancia”, reiteró.

Mencionó que los trabajadores del Poder Judicial están en su derecho de manifestarse, en este caso, contra la reforma. “Existen en el derecho medios de control constitucional, con la finalidad de salvaguardar los tres poderes de la Unión, para que ninguno se extralimite en sus funciones”.

Desde la Constitución de 1827 se establecieron las facultades para cada uno de los poderes. El que tiene más facultades es el Judicial, con respecto a las controversias constitucionales, juicios de amparo y otros.

Reforma

Sobre la reforma, consideró que no es una estrategia tan positiva al menos para terminar con la corrupción, como se ha manejado. Se debería buscar otro método, al menos en ese aspecto, para transformar el Poder Judicial.

El votar por jueces, magistrados y ministros no es del todo bueno, porque, consideró, no habrá una forma totalmente efectiva para garantizar que no estén a la orden de intereses políticos de partidos, funcionarios o particulares; además hay que considerar el gasto que conllevaría.