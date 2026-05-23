Material de arrastre es escombro que se tira

Cada temporada de lluvias la zona norte oriente de Tuxtla Gutiérrez sufre de afectaciones a causa del material de arrastre que dejan las precipitaciones, se ha detectado que esta situación se debe en gran medida a que personas arrojan escombros en el arroyo bambú ubicado en la parte alta de esa zona.

De acuerdo con el secretario de Protección Civil Municipal, Eder Fabián Mancilla, todo el material que baja a un costado de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado no es lo que genera la erosión del afluente sino restos de construcciones y obra que se llegan a tirar.

Lamentó que la ciudadanía aún conserve esa mala cultura que además de generar daño ambiental provoca que la fuerza de las corrientes causen serias afectaciones a la población que vive en la parte baja.

Expuso que en lo que va del año se han detenido al menos nueve camiones que se dirigían a tirar escombro en este punto.

“Se le hace muy fácil llegar al arroyo a la altura de las águilas y acabar rápido con el trabajo”, lanzó el secretario.

Generalmente cuando se llevan a cabo las labores de limpieza en las zonas afectadas se hacen hasta 11 viajes y se recogen pedazos de tejas, bloques de construcción, cadenas completas, pedazos de pared, “algo que no produce el arroyo”.

Bancos de escombro

Ante esta situación y para evitar que esta práctica continue, Eder Mancilla recalcó que el municipio cuenta con un banco de tiro ubicado en la colonia San José Terán, en este espacio se recibe únicamente escombro de manera gratuita.

“No se cobra ni un peso para las personas que vayan a dejar ahí, no importa que sean de constructoras, no importa que sean de empresas privadas o la población en general”, invitó.

Recordó que el horario de recepción es de 8 de la mañana a 4 de la tarde en este espacio ubicado a un costado de la clínica de la mujer poniente, ahí se le dará el manejo adecuado de todo este material.