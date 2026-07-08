Materialmente lista la remodelación de los miradores

La remodelación del Miradores del Cañón del Sumidero está materialmente lista, por lo que la reinauguración oficial podría realizarse al inicio de las vacaciones.

La remodelación fue focalizada en el mirador principal, el más elevado, conocido como Los Chiapas, pero se sabe que la remodelación se amplió para mejorar también los otros cuatro: La Ceiba, La Coyota, El Roblar y El Tepehuaje.

Es de mencionar que a principios de año, el alcalde capitalino Ángel Torres habría señalado marzo como la fecha de la conclusión de los trabajos; se supone que el retraso obedece a la ampliación del proyecto que busca mejorar la experiencia de los visitantes, sin afectar el entorno natural.

Trabajos

Entre las obras de mejora se han expuesto la instalación de seis binoculares de largo alcance, internet gratuito, construcción de baños nuevos, la rehabilitación del edificio de dos niveles para crear cafeterías y salas de descanso.

También se proyecta un nuevo sendero de 1.5 kilómetros para facilitar el avistamiento de aves, mejoras en andadores y estacionamientos.

Los trabajos cuentan con autorización de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), las cuales vigilan que no existan alteraciones al ecosistema.