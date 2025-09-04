Materialmente listo el nuevo hospital del IMSS

El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, dijo que se está trabajando para tener en óptimo estado al nuevo hospital en la capital chiapaneca este 14 de septiembre, por lo que podría decirse que esta materialmente listo.

Dijo que el Hospital General de Zona (HGZ) No. 13, denominado "XIV de Septiembre" del IMSS, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, representa el más grande esfuerzo por la salud de los chiapanecos.

Avances

Confirmó que se tienen avances conforme a lo previsto en el nuevo nosocomio que contará con 144 camas de hospitalización distribuidas entre los servicios de medicina interna, cirugía, ginecología y pediatría, así como con 62 consultorios de especialidades, entre otros.

Esto durante la jornada de atención médica especializada en medicina interna, pediatría, traumatología y ginecología, en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez a los que acudió el doctor Hermilo Dominguez.

Ahí, el director del IMSS en la entidad explicó que la consulta de especialidades busca la detección y atención oportuna de padecimientos, al tiempo que promueve una cultura de prevención para mejorar la calidad de vida de la comunidad.

"La prevención es la herramienta más eficaz para mantener una vida sana y productiva. Con la Estrategia Nacional 2-30-100 se busca disminuir los tiempos de atención; por ello, todos los fines de semana en los hospitales de zona habrá médicos especialistas disponibles para atender a las y los derechohabientes y a las familias de la comunidad IMSS".

Compromiso

Por último, destacó que el IMSS en Chiapas reafirma su compromiso con la salud y el bienestar de las familias chiapanecas, al poner a su disposición personal médico calificado, instalaciones dignas y tratamientos oportunos, con calidad y calidez.