Matrícula histórica con 34 mil 600 alumnos

La comunidad estudiantil de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) creció de manera significativa en los últimos años y ahora forman parte de la institución alrededor de 34 mil 600 alumnas y alumnos.

Oswaldo Chacón Rojas, rector de la Unach, informó que la máxima casa de estudios pasó de 30 mil 800 estudiantes (de agosto-diciembre de 2024) a 34 mil 600 en este año.

Mensaje

“Detrás de cada estudiante hay un sueño. Hay una familia que confía en nosotros. Hay un joven que quiere superarse. Hay una comunidad que espera que sus nuevas generaciones tengan mejores oportunidades”, escribió el rector en sus redes sociales.

Dijo que fue el personal de la Dirección de Docencia y Servicios Escolares quien dio a conocer el crecimiento de la comunidad estudiantil para el ciclo escolar de agosto a diciembre de 2026.

Crecimiento

En términos numéricos, esto representa que ahora otros tres mil 800 alumnas y alumnos tienen la oportunidad de estudiar en la universidad.

Chacón Rojas remarcó: “Este logro también nos obliga a crecer no solamente en matrícula, sino en calidad, innovación, investigación, infraestructura y oportunidades”.

Mayor oportunidad

El rector de la máxima casa de estudios en Chiapas afirmó que se trabajará para que haya historias de éxito con el sector estudiantil, debido a que al crecer la matrícula también aumentan las oportunidades para Chiapas.