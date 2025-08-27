Matrícula llega a más de cinco mil 600 estudiantes

José Manuel Rosado Pérez, director del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, indicó que mil 269 nuevos estudiantes de licenciatura y posgrado iniciaron un nuevo semestre y convergerán con 440 jóvenes. Con esta cifra alcanzan los cinco mil 664 alumnos para este ciclo.

Manifestó que estos jóvenes son parte de ese porcentaje que logra llegar a la universidad, mientras existen personas que no logran terminar la primaria o secundaria, y que por eso deben sentirse orgullosos, por ser parte del instituto y aprovechar esta oportunidad.

Bienvenida

Ante la presencia de estudiantes de nuevo ingreso, la comunidad tecnológica integrada por directivos, titulares de Departamento, presidentes de Academia, coordinadores de Carrera, Consejo Estudiantil y Delegación Sindical, dieron la bienvenida al nuevo semestre agosto-diciembre 2025.

“Hoy damos inicio a un nuevo periodo lleno de posibilidades, retos y oportunidades que nos invitan a crecer e innovar, para este semestre la misión es clara, seguir formando líderes para un mundo en constante transformación”.

Exhorto

Desde el Tecnológico Nacional de México, el director general, Ramón Jiménez López, compartió un mensaje de bienvenida a toda la comunidad tecnológica, en donde expresó sentirse muy contento de estar en presencia de una juventud tan entusiasta, los instó a iniciar el semestre con toda la energía.

Por transmisión en vivo participaron el director de IAM Ingeniería, Francisco Javier Matus Pineda y el gerente de Hirschmann Automotive México, Bogar Bonilla Puriel, a quien se les agradeció la donación de equipos para impulsar la calidad académica, la innovación y el aprovechamiento de recursos digitales.

Bogar Bonilla dijo que darán todo el apoyo y recursos para que los jóvenes puedan seguir aprendiendo, esperan que esta donación les brinde alternativas de soluciones a sus estudios, los cuales les dará conectividad en todo el Instituto.