Maximiliano, el niño sensación del ballet

Maximiliano Esteban Espinosa, un niño chiapaneco de escasos 10 años se está convirtiendo en la sensación por sus habilidades en el ballet, disciplina que lo ha llevado a diversos rincones de Chiapas y México como el nuevo gran talento en las artes escénicas, y ahora busca proyección nacional e internacional.

Adriana Gabriela Espinosa, madre del infante, narró que desde los cuatro años de edad, en 2018 inicia clases de ballet en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

A partir de ese momento su trayectoria no se ha detenido. En 2020, cumplidos los seis años, participó por primera vez en una competencia interna organizada, obteniendo el primer lugar en su categoría.

Invitación

Al ver su talento fue invitado a presentarse para complementar una reseña acerca del ballet y promover la danza en el estado, por el Museo de la Niñez/Coneculta.

En 2021 participa en un evento de danza en línea, Dance Forever on Line, donde obtiene reconocimiento como participante destacado y primer lugar en su categoría. En 2022, ya con siete años de edad, participa en Tapachula con la Ballet Clásico de Tapachula (BCT). Posteriormente asiste a la Ciudad de México (CDMX) al evento competitivo y WorkShop The Dance Revolution, donde obtiene primeros lugares en las diferentes disciplinas.

Después de esos primeros momentos ha participado en múltiples actos en Mérida, Guadalajara, Veracruz; también se ganó un beca para el evento de baile y Workshop en San Diego Ballet, en San Diego, California, Estados Unidos.

El niño y sus padres actualmente se preparan para asistir este año a diferentes eventos, como el campamento de verano en San Diego Ballet en San Diego, California; el UPA Dance Convention en Tuxtla Gutierrez; Prix, en CDMX; YGP Mexico en la ciudad de Cordoba, Veracruz; y ¡Jump! Dance Convention, en Monterrey, Nuevo León.

Se trata de un talento local que con disciplina y el apoyo de sus padres se abre las puertas en el complejo mundo de la danza.