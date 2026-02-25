Mayas de Palenque ya practicaban la acuacultura

Estudiantes, investigadores y arqueólogos, estudian desde hace algunos años la interacción entre los mayas de Palenque y el área de humedales, partiendo de la identificación de los animales arqueológicos con los cuales convivían y bajo qué contextos.

Carlos Varela, docente de la Licenciatura en Arqueología de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), dijo que trabajan con con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Han descubierto que dominaba la interacción con animales acuáticos, sobre todo peces y tortugas. Con base en eso buscaron los lugares donde realizaban actividades relacionadas con la pesca.

Han identificado material cerámico relacionado con actividades de pesca, específicamente para ser amarrados como pesas de redes para ser aventados a los ríos.

Los mayas de Palenque tenían una integración con el área de humedales, en donde obtenían no solamente recursos vegetales como maíz, frijol, calabaza o chile, sino que combinaban la siembre con canales en los que capturaban animales marinos.

Esto habla de que los mayas ya aprovechaban toda una diversidad de recursos de su entorno.

La acuacultura era ya una forma de subsistencia importante, con técnicas sostenibles que si pudieran aplicarse en la actualidad podrían solucionar algunas problemas relacionados con la pérdida de biodiversidad.

En algunas comunidades indígenas se sigue practicando esta técnica, pero son pocas, falta que se explore más sobre cómo sería posible replicarlo.

En Palenque se han encontrado campos de cultivo que tienen canales conectados a un arroyo para la movilidad de agua y peces. La investigación se encuentra en la segunda fase, seguirán trabajando por lo menos cinco años más.

Destacó que en el proyecto han participado maestros y estudiantes en las excavaciones y en las pruebas de laboratorio.