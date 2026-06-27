Mayas tuvieron manejo sostenible de los recursos

El pasado martes 23 de junio, el Dr. Carlos Varela ofreció una conferencia titulada “¿Acabaron los mayas con sus recursos naturales? Una postura alterna a la explotación y no devastación de la selva por los antiguos mayas”, dirigida a escuelas, prestadores de servicios turísticos y al público en general.

Esta ponencia presentó una postura alterna respecto a la explotación y deforestación de la selva por parte de los antiguos mayas, cuestionando ideas convencionales y enriqueciendo el debate sobre la relación que esta civilización mantuvo con su entorno natural.

Durante su exposición, el Dr. Varela destacó evidencias arqueológicas y ecológicas que sugieren un manejo sostenible de los recursos naturales por parte de la cultura maya.

De esta manera, se plantea un enfoque más equilibrado y complejo sobre el impacto humano en ecosistemas prehispánicos.

El Museo de Sitio de Palenque se complace en organizar este tipo de actividades académicas y culturales que fomentan la reflexión y el diálogo entre diversos sectores de la sociedad.

La amplia participación del público demuestra el interés creciente por comprender la historia desde perspectivas fundamentadas y críticas. Estos encuentros contribuyen a fortalecer el conocimiento local y regional, promoviendo el respeto por el patrimonio arqueológico y natural.

La conferencia del Dr. Carlos Varela abrió un espacio para reconsiderar la interacción entre los mayas y la selva que habitaron. Su enfoque invita a repensar modelos históricos y actuales de explotación ambiental, resaltando la importancia de aprender de las experiencias pasadas para construir un futuro más sostenible.