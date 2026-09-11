Mayor información no implica más participación

Aun cuando en la actualidad se tiene un acceso “casi infinito” a la información, eso no implica que se tenga la misma construcción de poder de los actores que acceden a ese conocimiento, así lo expuso Arturo Arreola Muñoz, del Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica.

El académico indicó que el ejemplo más importante de esta paradoja es la inteligencia artificial (IA), la cual condiciona el acceso a la información al mismo tiempo que establece un marco “que no controlamos”.

“El poder de decisión al respecto de ese instrumento, o del internet o de las redes, no está en control de los actores sociales y esa paradoja es más información, menos poder, menos participación”, explicó.

Caso humedales

Durante su intervención conjunta con el geógrafo Arturo Saldívar, director general del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Arreola Muñoz abordó el tema de los humedales en San Cristóbal, los cuales ya tienen protección internacional.

“Y sin embargo, cotidianamente se ven invasiones a esos humedales”, indicó el académico, quien agregó que estos instrumentos internacionales no funcionan porque “todos los ciudadanos de San Cristóbal estamos esperando que Superman y todos los de afuera vengan y defiendan y controlen y manejen el humedal”.

“Cuando el humedal se convierta en un bien común para los ciudadanos de San Cristóbal, nadie se va a poder meter ni un centímetro, pero esa construcción no existe y no se está haciendo, entonces la reacción equivocada es esta de que necesitamos que el gobierno nos ayude más y más”, puntualizó Arreola.

Caso Santa María la Ribera

Sobre la participación comunitaria, el investigador recordó una experiencia que tuvo en Santa María la Ribera, donde la comunidad tiene un centro gestionado por los propios habitantes y donde se lee: “Somos del barrio, confiamos en nosotros”.

“Si, por ejemplo, tú tienes una bicicleta y ya no la usas, la llevas ahí y, si alguien la quiere, la pide, no se la roban porque todo el barrio vigila eso que ya es un bien común; así hay computadoras, caminadoras, libros, películas, y eso rompe la lógica de mercado”, detalló el académico.

Reiteró que las intervenciones académicas o de las organizaciones en los territorios no solo deben impulsar movimientos sociales, los cuales se suelen debilitar cuando el liderazgo se desgasta, sino construir una trayectoria para incrementar la autonomía y el poder comunitario a largo plazo.