En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de microcréditos del programa Semillas de Autonomía, en beneficio de 522 mujeres, con una inversión superior a tres millones de pesos (mdp). Durante el evento, anunció que el gobierno de la “Nueva ERA” triplicará el presupuesto de esta iniciativa en 2027, con el objetivo de incrementar el monto de los microcréditos y ampliar el número de beneficiarias.

Bienestar

Tras expresar su reconocimiento y admiración por las emprendedoras, el mandatario destacó que su administración impulsa políticas públicas con sentido social y perspectiva de género para garantizarles bienestar, independencia económica y, sobre todo, mejores oportunidades para salir adelante junto con sus familias. “Somos un gobierno que honra el trabajo de las mujeres, tanto de las zonas urbanas como rurales”, afirmó.

Ramírez Aguilar señaló que, gracias a la estrategia “Prevenir para el Buen Vivir” y al respaldo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, mediante los Centros Libre (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (Paibim), en Chiapas ha disminuido la violencia de género. No obstante, puntualizó que, pese a estos resultados favorables, su gobierno no bajará la guardia en la construcción de espacios seguros para niñas, adolescentes y mujeres.

Beneficiarias

La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, informó que, mediante este programa, mujeres de 266 colonias de Tuxtla Gutiérrez reciben este apoyo económico. Añadió que este respaldo forma parte de una política pública con perspectiva de género que reconoce el esfuerzo, liderazgo y contribución de las mujeres al bienestar de sus familias y comunidades.

“Desde los mercados, tianguis y colonias, las mujeres demuestran todos los días su fortaleza, capacidad de emprendimiento y determinación para salir adelante”, expresó. Asimismo, reconoció la visión humanista del gobernador Eduardo Ramírez y su compromiso con las femeninas, reflejado en el impulso de acciones que favorecen su bienestar, autonomía económica y derecho a una vida libre de violencia.

La beneficiaria del programa Semillas de Autonomía, Marcelina Blas López, agradeció al gobernador Ramírez Aguilar por escuchar las necesidades de las mujeres que trabajan para sacar adelante sus negocios y familias. Consideró que este apoyo económico demuestra que ellas son parte importante del gobierno, que sus voces son escuchadas y que su trabajo merece ser valorado.

En este acto también estuvieron presentes la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, Rosalinda López Sánchez, y las personas beneficiarias de este programa, entre otros invitados.