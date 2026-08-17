Mayoría de turistas en el Cañón son nacionales

El Cañón del Sumidero sigue siendo un imán para el turismo nacional. Según datos proporcionados por Asunción López Martínez, del embarcadero Cahuaré; de cada 10 personas que abordan las lanchas en esta temporada, nueve son mexicanas, provenientes sobre todo del centro y norte del país.

“Del 100 % de turistas que nos visitan, el 90 % es nacional, del centro al norte de la república”, afirmó el entrevistado, quien también aprovechó para compartir una recomendación clave para quienes planean realizar el recorrido en los próximos días.

Ante el incremento de las lluvias vespertinas, Asunción sugiere a los viajeros programar su paseo en un horario de 10 de la mañana a una de la tarde.

“Es un horario cómodo, no es muy temprano ni muy tarde. Estamos en temporada de lluvia y normalmente en el cañón nos llueve después de las dos o tres de la tarde con frecuencia. Es raro que caiga a mediodía”, explicó.

Clima, un factor importante

Pero la lluvia no es el único factor a considerar. El lanchero advirtió que el calor también juega un papel importante: “El sol está bastante fuerte y en la tarde se siente peor”.

Por ello, madrugar no solo ayuda a esquivar los chubascos, sino también a disfrutar de un clima más llevadero durante el recorrido.

No obstante, López Martínez fue enfático en que la decisión final siempre recae en el criterio del capitán y en las condiciones del clima. Cuando la lluvia es ligera, se consulta a los pasajeros si desean continuar, pero ante una tormenta fuerte, la orden es tajante: no continuar.

Don Asunción envió un mensaje a los turistas: “estamos a la orden”, e invitó a los visitantes a seguir las indicaciones de los capitanes para garantizar una experiencia segura y placentera en este icónico destino chiapaneco.