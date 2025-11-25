MC consolida su fuerza en la región Soconusco

“Chiapas tiene futuro, México tiene futuro y ese futuro es naranja, el futuro de Movimiento Ciudadano”, así lo afirmó Manuel Sobrino, Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano (MC), durante la gira de trabajo en la que tomó protesta a las nuevas Comisiones Operativas Municipales de Tapachula, Unión Juárez, Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Acapetahua y Acacoyagua, consolidando el crecimiento del Movimiento en una de las regiones más estratégicas del estado.

Desde la Perla del Soconusco, Sobrino destacó que la construcción de una nueva forma de hacer política inicia desde los municipios que sostienen el desarrollo económico y social de Chiapas. Tapachula, dijo, será ejemplo del trabajo ciudadano que Movimiento Ciudadano impulsa en todo el territorio chiapaneco.

En la gira estuvieron presentes Manuel Sobrino; Fabián Barrios, Alcalde Naranja de Unión Juárez; Marcela Iturbe, regidora Ciudadana de Tuxtla Gutiérrez; así como integrantes de la Comisión Operativa Estatal: Berenice Torres, Carlos Avendaño, Ana Calderón, Miguel Domínguez y Andrea Hernández, quienes acompañaron los trabajos de organización y fortalecimiento del Movimiento en la región.

Comisiones municipales

Las nuevas comisiones municipales quedaron integradas de la siguiente manera: Daniela Domínguez Rodas en Tapachula; Adriana Pérez Pérez en Unión Juárez; Cristhian Palacios Tovar en Cacahoatán; Santiago Mazariegos Álvarez en Frontera Hidalgo; Martín Choy Hernández en Acapetahua; y Miguel Ángel Cordero Palacios en Acacoyagua, liderazgos ciudadanos, quienes junto a un equipo integrado por mujeres y hombres libres asumen la responsabilidad de construir lo nuevo en sus municipios.

Marcela Iturbe destacó, “Estoy segura de que estas nuevas Comisiones Operativas tienen entusiasmo, proyectos y, sobre todo, una visión clara; transformar sus comunidades y, en equipo, hacer más naranja a Chiapas”.

La gira por el Soconusco reafirma el compromiso de Movimiento Ciudadano de fortalecer su presencia rumbo al 2027, consolidando equipos ciudadanos preparados para escuchar, dialogar y trabajar por las causas que verdaderamente importan.

Este esfuerzo es parte de la agenda nacional impulsada por Jorge Máynez y el liderazgo de Dante Delgado, bajo la convicción de que lo nuevo ya comenzó en Chiapas con una política más honesta, más ciudadana y más cercana a la gente.

Finalmente, Manuel Sobrino puntualizó, “Vamos a seguir en esta ruta. No tengamos miedo, podemos vencer a la vieja política. Ya lo demostramos en Reforma y Unión Juárez. Hoy somos segunda fuerza en el país. Sigamos caminando juntas y juntos, porque Chiapas tiene futuro, México tiene futuro y ese futuro lo construimos todas y todos”.