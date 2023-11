MC niega desbandada; se fueron quienes no militaban

El dirigente de Movimiento Ciudadano en Chiapas aclaró que ninguna de las personas que anunciaron su retiro militaban en el partido. Cortesía

Aunque varios personajes que simpatizaban con Movimiento Ciudadano anunciaron en las últimas horas que se separaban de este partido para sumarse al Frente Amplio por México, Manuel Sobrino Durán, coordinador estatal provisional de MC en Chiapas, mencionó que no hay desbandada interna, más bien refleja que los adversarios están preocupados de cara al proceso electoral que viene para 2024.

Las personas que anunciaron su retiro informaron que se iban con el respaldo de unos 23 mil ciudadanos y ciudadanas; a esto, Sobrino Durán mencionó que hay personajes en esa lista que dos veces fueron candidatos externos, pero perdieron en las elecciones pasadas.

Otras personalidades, añadió, sí tenían una militancia, pero en otro partido político. Además, remarcó, hay personajes que nunca aportaron nada al partido; incluso, están otros que acumulan expedientes por violencia política en razón de género.

Enfatizó que al interior de Movimiento Ciudadano no ha existido cerrazón, pero tampoco se permiten viejas prácticas, es decir, los simpatizantes se retiraron no por un tema de exclusión, más bien porque sus aspiraciones no van en la misma línea que tiene esta plataforma política.

Sobre la decisión de que dichas personas se fueron al Frente Amplio por México, recordó que el PRI en el 2018 gobernaba en 18 estados y ahora solo tiene dos, mientras que el PAN se quedó con cinco gubernaturas y el PRD no tiene nada.

Sobrino Durán explicó que estas personas (las que se fueron de MC) tuvieron múltiples oportunidades de afiliarse, pero no lo hicieron, es decir, nunca compaginaron con la visión de Movimiento Ciudadano y ahora regresaron a la vieja política. Calificó este suceso como un evento que fue armado por los adversarios.

Se van al Frente Amplio

A penas el miércoles se anunció la renuncia de tres regidoras, tres comités municipales, dos comités distritales, siete excandidatos y dos ex integrantes de la comisión estatal supuestamente afiliados al partido Movimiento Ciudadano (MC) en Chiapas, quienes pasarán a sumarse al proyecto de Xóchitl Gálvez; se especuló que esta decisión podría tener un peso de más de 20 mil votos al Frente Amplio por México.

En una conferencia donde participaron los líderes estatales del PRI, PAN y PRD, así como los representantes de los regidores y comités, se explicó que los regidores que presentaron su renuncia fueron de los municipios de Ángel Albino Corzo, Playas de Catazajá y Berriozábal.

El presidente del PRI estatal, Rubén Zuarth, explicó que Movimiento Ciudadano tenía en registro a siete regidores en el estado, por lo cual la renuncia significa una reducción de casi el 50 % de su participación, mientras que la de los comités representa una pérdida del 33 % de la participación del partido, pues contaban con 30.

Sostuvieron que no visualizan un futuro sostenible para Movimiento Ciudadano y que, al no unirse a esta coalición, podría estar en riesgo de perder su registro como partido. Además, expresaron su profunda insatisfacción con la dirección de ese instituto político, la cual tiene Dante Delgado. Lo anterior se suma a las renuncias de Bayardo Robles y Paco Rojas del partido naranja.