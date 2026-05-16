MC no piensa en alianzas con partidos de antaño

En un par de meses iniciarán de manera formal las actividades de preparación para el siguiente proceso electoral en el que estarán en juego varias gubernaturas y decenas de presidencias municipales, además de diputaciones (locales y federales), lo que ha obligado a diversos partidos políticos a diseñar sus estrategias.

Con lo antes señalado, Manuel Sobrino Durán, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Chiapas, informó que han recorrido todas las regiones de la entidad para instalar 28 comisiones operativas municipales.

Recordó que se lanzará (en su momento) una convocatoria abierta y los estatutos marcan que pueden tener hasta 50 % de candidaturas de personas externas y el resto para la militancia.

¿Movimiento Ciudadano podría hacer alianza con el PRI y el PAN?

Sobrino Durán explicó que la Asamblea Nacional en septiembre de 2023 estableció que, previo a la última elección de 2024, determinó no establecer acuerdos con candidaturas de otros partidos.

En aquel momento fueron solo con perfiles que emanaron de la ciudadanía. Consideró que es posible que se repita el mismo método para el siguiente año, aunque es una decisión que todavía se debe acordar en este año.

Contexto

En 2015 Movimiento Ciudadano sin ir en alianzas obtuvo el 6.2 % de la votación nacional, sin embargo, para 2018 se aliaron con el PRD y el PAN y solo alcanzaron el 4.4 % de las preferencias electorales.

Derivado de eso, Sobrino Durán explicó que se tomó la decisión de que en el 2021 participaran solos, llegando al 7.2 y al 11 % para el 2024.

Ante ello refieren que si los resultados ha sido favorables yendo solos, porqué tendrían que unirse a otros institutos políticos.

¿Entones para 2027 irán solos?

“Sin duda se evaluará en su momento, pero estamos casi seguros que así será. Este órgano de dirección, que es la Asamblea Nacional, se tomará la decisión, pero sí en el 2021 y en el 2024 esta fórmula nos funcionó, yendo en alianza con las y los mexicanos, la fórmula no tendrá porque cambiarse”.

¿Movimiento Ciudadano es un partido de moda o de oposición?

Para Sobrino Durán hay confianza que los resultados sean positivos para lo que viene en los próximos meses y como ejemplo puso algunos espacios que ganaron en Veracruz, Durango y hasta Puebla.

“Lo más importante es 2027, se renovarán 17 gubernaturas, 500 diputados federales y muchos de los congresos locales serán renovados. Ahí esperamos que se reafirme y se consolide ese gran proyecto”.

¿Y en Chiapas que se espera del partido?

A nivel local se espera consolidar el proyecto y mejorar lo obtenido en el 2024, año en el que se decía, recordó, que el partido perdería el registro. Ahora para 2027 confían que los liderazgos regionales y una estructura sólida puedan ayudar a que tengan mayor presencia en el territorio local.