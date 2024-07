“Me es extraño”, dice Ismael Brito sobre acusaciones

Después de que se diera a conocer la postura que tiene un sector de los habitantes de Chenalhó sobre los conflictos que han prevalecido en ese municipio y también en Pantelhó, y donde se acusa a Ismael Brito Mazariegos, legislador federal, por todo lo que ha acontecido en algunas comunidades de esas zonas, el diputado calificó estos señalamientos como “extraños”, pues él dejó el cargo de secretario de gobierno en Chiapas en 2020.

En una misiva que se dio a conocer recientemente, se pide que el legislador no rinda protesta al cargo que ocupará en los próximos meses en una curul en el Congreso local. Brito Mazariegos aseguró no tener conocimiento de lo que ocurrió después de concluir sus actividades en la administración estatal.

Sobre la petición de que no asuma sus nuevas funciones en la siguiente legislatura, respondió: “Los tiempos son muy categóricos, muy bien fechados; si a mí alguna autoridad me requiriera y considera que, a pesar de que no fue en mi tiempo ni en mi momento, yo tendría que ser investigado, no tendría ningún impedimento”.

En la queja, se indica la situación que ha prevalecido en algunas comunidades con temas como robos o violencia en diversas formas, sin embargo, Brito aseguró que durante su cargo en la Secretaría de Gobierno no sabía de la problemática, “no la había pues”.

El también diputado local electo, mencionó que en virtud de que no conoce esos asuntos se le hace extraño el tema de las acusaciones; incluso, consideró que hay una falta de precisión y de ubicación en los tiempos.

En otro orden de ideas, recordó que en la Cámara federal de diputados se mantienen en un receso legislativo, pero se están llevando a cabo los foros nacionales en relación a la reforma del Poder Judicial, por lo que estarán a la espera del llamado para dictaminar lo conducente en relación a ese tema.

Además, añadió, también estará en espera de su regreso a Chiapas debido a que, del pasado proceso electoral del 2 de junio, ganó el Distrito por el que competía, en este caso, el de Motozintla.