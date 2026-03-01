Medalla Ángel Albino Corzo: distinción al mérito humano

El Honorable Congreso del Estado de Chiapas entregará hoy la medalla Ángel Albino Corzo al doctor Florentino Pérez Pérez, actual secretario académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), por sus cinco décadas en el ámbito educativo.

Es la primera vez que será otorgada a nivel estatal, lo que tiene un amplio valor histórico y simbólico.

En estos párrafos te contamos un poco de la historia de la medalla y del personaje en quien se inspira el galardón.

Origen de la medalla

Esta presea se entrega desde hace 20 años. Fue el 27 de marzo de 2006, cuando el Ayuntamiento de Chiapa de Corzo instituyó la Medalla de Honor Ángel Albino Corzo Castillejo, para reconocer a ciudadanos (en especial chiapacorceños) destacados en la ciencia, el arte o por su contribución al municipio y al estado.

Recientemente, esta condecoración dio un salto importante para convertirse en una distinción de carácter estatal. El pleno de la LXIX Legislatura del Congreso del Estado aprobó instituirla de manera oficial el 21 de octubre de 2025. Con esto, la medalla dejó de ser un reconocimiento puramente local para elevarse a nivel estatal y nacional.

La primera edición bajo este nuevo formato está programada para hoy 1º de marzo de 2026 (fecha que coincide con el natalicio del prócer) y será entregada por el gobernador Eduardo Ramírez. Es un momento histórico para la memoria de este héroe liberal, pues se busca que su legado sea reconocido más allá de las fronteras de Chiapas.

Biografía del prócer

Ángel Albino Corzo Castillejo, nació en el entonces pueblo de Chiapa el primero de marzo de 1816, hijo de Francisco Corzo Iriarte y María del Carmen Castillejo. Estudió sus primeras letras en su terruño para después continuar su preparación académica en San Cristóbal.

En 1840, a la edad de 24 años, contrajo matrimonio con Zaragoza Ruiz Pola, con quien tuvo cinco hijos.

En 1846, ocupa el puesto de alcalde de la villa de Chiapa; poco a poco se integró en los acontecimientos políticos del estado, en una época convulsa en la que se vivió la intervención estadunidense a México, lo que marcaría su pensamiento político de defensa a la soberanía. En este contexto, el joven alcalde organizó la primera Guardia Nacional del Departamento de Chiapa, con el cargo de coronel de caballería.

Político liberal y defensor del sureste mexicano

Tesorero general del estado, diputado local de 1849-1851 y más tarde prefecto del Departamento de Chiapa, su labor se caracterizó por la creación de escuelas de primeras letras para indígenas y el compromiso político con las causas liberales. Lo que lo motivó a secundar el Plan de Ayutla, en 1854, para derrocar a Santa Anna y al gobernador de Chiapas, Fernando Nicolás Maldonado.

Al conseguir el respaldo de las familias liberales de Comitán, Tuxtla y Chiapa, logró llegar al poder Ejecutivo, primero de manera provisional y después, en 1856, de forma constitucional.

Las leyes de reforma y la Constitución de 1857 que apoyó el gobierno de Corzo, tuvieron como fin separar a la Iglesia del Estado, crear el registro civil, el matrimonio civil, la secularización de los hospitales y la nacionalización de los bienes en manos muertas. Estas políticas provocaron el levantamiento armado de los grupos conservadores y de la Iglesia, en un conflicto conocido como las Guerras de Reforma.

El gobernador Corzo lideró campañas contra los sublevados por toda la entidad e inclusive en Villahermosa, Tabasco, que tomó el 7 de noviembre de 1858. De esta manera defendió la integridad territorial de Chiapas frente a intentos de segregación por parte de estados vecinos y fuerzas invasoras.

Durante la Segunda Intervención Francesa, el gobernador Corzo fue fundamental para la defensa de las ciudades liberales en el sureste mexicano. En 1862 mandó al Batallón Chiapas a Puebla, liderados por el comandante José Pantaleón Domínguez, y también emprendió varias campañas de manera personal en el estado; sin embargo, Corzo se ausentó en reiteradas ocasiones debido a sus enfermedades, asumiendo el cargo de manera provisional, Gabriel Esquinca.

Declive y persecución

Ante la amenaza de Francia con sus tropas en Oaxaca, Porfirio Díaz, desde el Cuartel de la Línea de Oriente, declaró en estado de sitio a Chiapas y nombró como gobernador a Pantaleón Domínguez en diciembre de 1864. Ni Ángel Albino Corzo ni el gobernador provisional, Gabriel Esquinca, acataron la decisión, pues la consideraron arbitraria y fuera de la ley. Es más, en enero de 1866 se levantaron en armas junto a Miguel Utrilla contra el gobierno estatal impuesto. Pero su resistencia fue aplacada; carecían del apoyo del Gobierno Federal, ante el estado de guerra en que se encontraba el país, por lo cual fueron derrotados y perseguidos.

Por estos hechos Corzo tuvo que exiliarse en Guatemala, Puebla y por último en México; su hijo Donato Corzo, director de La Tijera, fue quien sufrió las consecuencias, debido a que en 1866 los simpatizantes de Pantaleón Domínguez lo asesinaron de dos balazos. Tiempo después sería perdonado, pero aún así, los bienes de Corzo fueron embargados y su familia tuvo que lidiar con enfermedades y muertes de sus seres queridos. El 12 de agosto de 1875, falleció Ángel Albino Corzo, el héroe liberal que sentó las bases del estado laico, en la tierra que lo vio nacer. Su legado fue reconocido con el tiempo y hoy se le conmemora con esta medalla.