Medalla es justicia histórica: descendientes

Tras la creación de la Medalla “Ángel Albino Corzo”, el Congreso del Estado busca reivindicar y posicionar a nivel nacional la figura de este prócer chiapaneco, pieza clave del liberalismo mexicano del siglo XIX, los descendientes directos del ilustre personaje celebraron la iniciativa, expresando su orgullo y un sentido de justicia histórica.

Felicitaciones

En entrevista, Iván Corzo Hernández, integrante de la familia, felicitó al Poder Legislativo local y subrayó que este reconocimiento “viene a magnificar y posicionar a don Ángel Albino Corzo como un verdadero prócer en la lucha liberal del siglo XIX en México”. Señaló que, a pesar de su fundamental alianza con Benito Juárez durante la Guerra de Reforma, su participación ha sido insuficientemente difundida a nivel nacional, en comparación con otros personajes de la época.

“Hacía falta este tipo de reconocimientos”, afirmó Corzo Hernández, quien recordó que, aunque en Chiapas existe un arraigo tangible —con al menos tres municipios que llevan su apellido y uno su nombre—, la memoria histórica nacional le había otorgado hasta ahora una relevancia menor a la que merece.

El descendiente manifestó que por años la familia ha percibido esta falta de reconocimiento, pero reiteró su profundo compromiso con la memoria y con la tierra chiapaneca. “Muchos familiares han dado su vida, su sangre y sus bienes por esta tierra. Han encabezado luchas a nivel regional y nacional”, expresó.

Jurado

Adelantó que, aunque no se define la mecánica oficial para la selección de los galardonados, es probable que algunos descendientes formen parte del jurado calificador, lo que consideró “un honor y una gran responsabilidad”.

Para finalizar, Iván Corzo recordó la integralidad del legado de su antepasado: no solo fue un líder militar y político, sino también un pensador y escritor positivista, cuyo compromiso con la federación mexicana y la plena incorporación de Chiapas al país fue tan profundo que le costó parte de su patrimonio y la vida de uno de sus hijos.