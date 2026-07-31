Medalla me compromete a seguir luchando por igualdad

La diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva en el Congreso de Chiapas, se reunió con la senadora Martha Lucía Mícher Camarena para informarle que será galardonada con la Medalla “Rosario Castellanos” en su edición 2026.

Al respecto, la líder del Congreso señaló que el galardón no solo honra su trayectoria, sino también su incansable trabajo en favor de la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la justicia social en México.

“Llevar el nombre de una figura tan emblemática como Rosario Castellanos cobra todo el sentido en las manos de una mujer que, con valentía y convicción, ha transformado cada trinchera en un espacio de cambio”, apuntó Malú Mícher.

Es importante mencionar que la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, aprovechó para comunicar ante el Senado, con la presencia de la presidenta del Congreso de Chiapas y de Malú Mícher, que el Congreso de Chiapas acordó otorgar este máximo galardón a una de sus integrantes, para reconocer sus aportes a favor de la igualdad de género en nuestro país.

Mícher Camarena expresó sentirse muy emocionada por la distinción que le entregará el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en nombre del pueblo de Chiapas.

“Con profunda emoción recibo la notificación de que he sido seleccionada para recibir la Medalla Rosario Castellanos 2026, la máxima distinción que otorga el Congreso del Estado de Chiapas”, destacó.