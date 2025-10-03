Medallas de oro y plata para lo mejor en investigación

Un total de 10 medallas, cinco de oro y cinco de plata, además de una bolsa acumulada de 100 mil pesos serán entregadas a lo mejor de la investigación en el territorio local, como parte de un reconocimiento al trabajo que realizan las personas en diversas categorías, enfatizó Jovani Salazar, director de la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas.

La instrucción, dijo, es que se reconozca el talento en vida y para eso se lanzó una convocatoria que abarcó varios rubros.

Una de las prioridades en este gobierno, dijo, es el tema de la transparencia, es decir, un grupo de reconocidas personalidades (de la sociedad civil) es el que se encargará de evaluar los perfiles para dar su veredicto.

Literalmente, resaltó, las medallas sí son de oro y plata y representan una inversión importante del Gobierno de Chiapas para enaltecer los trabajos de han realizado en la parte científica.

Premiación

Las siguientes categorías son las que recibirán medallas de oro para el primer lugar: Reconocimiento al Mérito Juvenil en Investigación, Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación Científica (agregando 50 mil pesos en el premio); se le suma Reconocimiento al Mérito Estatal en Desarrollo Tecnológico e Innovación (también con adicional de 50 mil pesos). Las otras dos preseas serán para el Mérito Estatal en Investigación y para el Miembro Emérito del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología.

Más de las distinciones

Las medallas de platas se entregarán a los siguientes premios: Investigaciones Juveniles en Humanística, en Ciencia; además de Tecnología, Innovación y se incluyó Difusión y Divulgación.

A través del Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología se eligió a quienes van a calificar el trabajo de los participantes, es decir, será la sociedad civil la que se encargue de analizar los perfiles en cada una de las categorías.

Jovani Salazar destacó que la premiación se hará para continuar motivando a investigadoras e investigadores y puedan seguir aportando sus conocimientos para la entidad.

Finalmente, se espera que en la ceremonia de las personas galardonadas esté presente el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, para reconocer al talento que hay en la entidad. Se prevé que antes de finalizar el mes se tengan los nombres de quienes serán galardonados.