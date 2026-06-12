Media docena de vuelos afectados por bloqueo

En relación a las manifestaciones de docentes en las afueras del Aeropuerto Ángel Albino Corzo, el director del centro aéreo, Antonio Noguera, dijo que las instalaciones operativas y funcionales fueron resguardadas en su totalidad, en tanto que serán las aerolíneas directamente con los usuarios quienes negociarán la reprogramación de los vuelos suspendidos.

El director dijo que se mantendrá al margen de toda manifestación, pero ratificó su compromiso por la legalidad, la defensa de los usuarios y del aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo, un espacio que se ha convertido en referente en el sureste nacional, por su eficiencia y funcionalidad.

Por ello llamó a los manifestantes a reflexionar sobre la importancia del aeropuerto en la vida pública y económica de Chiapas, que con esta manifestación generaron la cancelación de unos seis vuelos.

Manifestación

El llamado magisterio disidente de la Sección 7 del SNTE, agremiado a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) bloqueó por al menos siete horas el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo (AAC), lo que dejó varadas a varias personas que tenían sus vuelos programados, entre ellos turistas que buscaban regresar a sus lugares de origen.

Los docentes arribaron a las 5 de la mañana a la terminal aérea para bloquear los accesos. Al llegar quemaron dos llantas en la entrada principal y colocaron macetas. La postura fue permitir accesos a casos por salud u otra emergencia.

Sondeo

Varias personas que tenían vuelos programados esperaron sin respuesta del personal del aeropuerto y de las aerolíneas, con la esperanza de que no fueran cancelados, ya que en algunos casos ya no podían quedarse un día más por falta de recursos.

Daniel Arreola, habitante de Tuxtla Gutiérrez, indicó que tenía programado un vuelo a las 12:50 para Cancún, donde tenía planeado celebrar su cumpleaños. Manifestó su temor por perder su vuelo, ya que tenía pagadas reservaciones y otros recorridos para este mismo jueves, lo que representaría una pérdida económica fuerte.

Rodrigo Balvín, radicado en Puebla, indicó que tenía un vuelo a las 7:30 horas, el cual perdió, y otro a las 3:30, esperando alcanzar el segundo. No recibió respuesta de la aerolínea, por lo que no sabía qué pasaría. Dijo que le preocupaban compromisos familiares y labores que perdería por el retraso.

Otro turista indicó que estuvo dos semanas de vacaciones en Chiapas y su vuelo estaba programado para las primeras horas, pero lo perdió. La preocupación era que no tenía dinero para quedarse un día, además de que debía cuidar a sus hijos en Sonora, de donde es originario.

Tal como había advertido, las manifestaciones de la CNTE están comenzando a radicalizarse, ya que el gobierno federal no accede a sus demandas centrales.