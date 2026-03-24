Mediación, base para resolver conflictos: Ovando

En el capítulo número 19 del podcast Platicando con el Jaguar, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, entrevistó a Dulce Rodríguez Ovando, secretaria de Gobierno y Mediación

Originaria del municipio de Juárez, dentro de su incursión en la política contó que empezó como delegada del Empoderamiento de la Mujer y posteriormente dos veces diputada local. Luego fue secretaria de la Mujer en la administración actual, para después ser la secretaria de Gobierno y Mediación.

Contó su experiencia como superviviente del cáncer. “Fue muy a tiempo mi situación. Por eso les digo a las mujeres que debemos cuidarnos y debemos prevenir. Se los digo yo por mi experiencia que fue muy a tiempo por prevenir mes a mes”.

Se dijo una mujer comprometida con sus funciones administrativas, que le permiten poder demostrar, con valentía y perseverancia, que las mujeres pueden desarrollarse en distintos ámbitos.

En tanto a su función principal en la secretaría que actualmente ocupa es escuchar, atender y resolver problemáticas de diversos asuntos como agrarios o religiosos. Uno de ellos es el de la escuela Camilo Pintado, que llevaba unos 40 años de existencia, en donde se buscaba la certeza jurídica que le permitiera acceder a más proyectos .

Destacó la importancia de la mediación para la resolución de asuntos en donde las partes involucradas se deben poner de acuerdo.

De igual forma abordaron el caso de la zona arqueológica de Toniná, donde destacaron la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum para su apertura al público luego de varios años cerrada.

Como madre se dijo permisible con sus varones; “alcahueta”, le dijo el gobernador. Se mostró como una mujer espiritual con mensajes llenos de energía positiva. A los jóvenes les dijo que luchen por sus sueños y que volteen a ver a su corazón ya que los guiará por buen camino.