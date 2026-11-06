Mediar es ponerte en los zapatos del otro: Lucas

Atender a la gente implica ponerte en sus zapatos y escuchar, afirma Lucas Santiago Pérez, asesor de la Secretaría General de Gobierno y Mediación, quien, además, opina, la ciudadanía recuperó su confianza en las instituciones en el sexenio de la “Nueva ERA”.

En entrevista con TVO de Cuarto Poder, hizo un recuento de su trayectoria en el servicio público, pues fue suplente de diputado federal en el Distrito 1 de Palenque, tuvo su paso por el Poder Judicial y con el gobierno de Eduardo Ramírez llegó a la Secretaría General de Gobierno y Mediación.

Primero laboró con Patricia Conde, posteriormente con Dulce María Rodríguez Ovando y ahora, actualmente, como asesor en la oficina del titular Jorge Enrique Hernández Bielma.

De origen Tzeltal

—¿Quién es Lucas Santiago?

Soy originario del municipio de Tila, para ser preciso del pueblo de Petalcingo, un pueblo indígena de la zona selva de Chiapas, allá se habla la lengua Tzeltal, Chol, de hecho en mi pueblo se habla Tzeltal.

—¿Tú hablas Tzeltal?

Yo hablo, yo hablo Tzeltal, sí.

Mi papá es originario de ahí, indígena, gente del campo, mi mamá de casa y pues de ahí son mis orígenes. Estudié gastronomía en un inicio, me gustaba mucho la cocina, me sigue gustando, aunque perdí un poco de práctica. Posterior a ello estudié inglés, me gusta mucho aprender los idiomas, las lenguas y después estudié la Licenciatura en Derecho. Estudié la primaria, la secundaria y la preparatoria en el municipio de Tila, en Petalcingo, mi pueblo natal.

Dialogar

— ¿Cómo es la labor de la Secretaría de Gobierno?

La labor de la Secretaría General de Gobierno y Mediación es principalmente la mediación. Nuestra secretaría se dedica a entablar diálogo con las personas, construir mecanismos de solución a los diferentes planteamientos, problemas, conflictos y trabajamos en coadyuvancia con las demás instituciones.

La Secretaría General de Gobierno no es un ente que se dedique a investigar ni a sancionar, pero sí tiene la facultad de establecer coordinación con el ente sancionador, con el ente investigador y en conjunto buscar una solución.

Cuando se le plantea, Lucas acepta que, a veces, la gente entiende que muchos temas tardan en tener una solución, pero quiere ser escuchada.

“Mucha gente llega, pensando que la Secretaría General de Gobierno puede resolverles todo, sin embargo, no, es un proceso, pero si tú nunca les explicas y si tú nunca les comentas”, se encuentran soluciones.

A mí me ha quedado claro que las personas llegan a veces con enojos, con sentimientos fuertes, porque se entiende la situación que a veces traen. El primer papel al menos que yo he hecho en la Secretaría General de Gobierno es ponerme en sus zapatos. Siempre lo he dicho, al final de cuentas, los cargos públicos son pasajeros, son temporales.

Humanismo y confianza

“Yo en lo personal he comulgado durante todo mi servicio público en mi vida y ahorita con el humanismo” que encabezan el gobernador y el secretario de Gobierno, prosigue el funcionario.

—¿Cómo explicas la palabra humanista?

Para mí la palabra humanista es sentirte humano, sentirte hermano y ponerte en los zapatos de los demás. Cuando tú te pones en los zapatos de los demás entiendes qué traen su corazón, entiendes el porqué de su boca salen esas palabras que a veces son hirientes o a veces cuando un servidor público no está preparado para eso lo tomas como ofensa.

—¿Cuáles son los problemas que más atiende la Secretaría de Gobierno?, se le pregunta al invitado, quien recuerda que, por los problemas vividos en materia de seguridad en sexenios pasados, este era un tema recurrente en la Secretaría de Gobierno, al principio de este gobierno.

“Las personas habían perdido el respeto, la confianza, hacia las autoridades, hacia la policía, hacia las instituciones.

En un principio la gente no permitía que entrara la Seguridad Pública, Guardia Estatal y los Pakales, que llegaran a los ejidos”, porque pensaban que son lo mismo.

Cuando se les explicó que este gobierno está aplicando el Estado de derecho, que tengan confianza, las autoridades estatales y los comisariados, los agentes, comenzaron a caminar juntos.

—¿Tú crees, en una palabra, que se ha recuperado la confianza en el gobierno, en la seguridad?

Se ha recuperado la confianza, yo siento que sí se ha recuperado la confianza en los servidores públicos, en las instituciones, y sobre todo en la aplicación del Estado de derecho, nuestro gobernador ha sido muy enfático en eso, la Secretaría coadyuva también.

El funcionario, quien no esconde sus aspiraciones para contender, en su momento, por la presidencia municipal de Tila, un municipio que por décadas ha sido blanco de conflictos sociales, asegura que en este lugar y otros se camina con más tranquilidad.

Aspiraciones

¿Te gustaría ser aspirante a Tila, en tu pueblo?, se le pone sobre la mesa a Lucas Santiago, quien primero hace un preámbulo.

Recuerda que en los tiempos de Patricia Conde en Secretaría de Gobierno, era delegado de gobierno en Chilón, Yajalón y Tumbalá, pero fue incorporado Tila, donde había un problema de seguridad.

“La gente pedía gritos (seguridad)” y empezamos a ver la forma de atender la problemática, en coordinación con otras instituciones.

Cuenta que, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y gestiones con las alcaldías de la región, se logró instalar una Base de Operaciones Mixtas en el municipio de Yajalón, lo que hizo que se recuperara la tranquilidad y que su nombre sonara para ocupar un cargo.

“La gente es agradecida, eso me queda claro, y tiene memoria… y que llegue alguien y pues les dé un poco de esperanza… creo que la gente lo valora, y honestamente es mi trabajo, yo lo hice con mucho cariño, y más siendo mi tierra, aunque te voy a decir una cosa, afecté muchos intereses”.

—Qué te gustaría decirle a la gente de tu región, particularmente de tu pueblo, Tila?

Quiero comentarles que la gente me conoce, sabe quién soy, sabe de dónde vengo, yo no vengo de una familia política, lo que he hecho por Tila, lo he hecho, una, porque es mi trabajo, y por un profundo amor al municipio.