Medicina preventiva, la más efectiva contra el cáncer

“La medicina preventiva es la más efectiva y económica para combatir el cáncer”, enfatizó el especialista en oncología, Rafael Medrano Guzmán, quien estimó que el 41.7 % de las muertes por cáncer son atribuibles a factores de riesgo prevenibles, como el tabaco, el alcohol, la obesidad y las infecciones.

El cáncer es la tercera causa de muerte en México y en Chiapas; de enero a septiembre de 2025, esta enfermedad cobró la vida de dos mil 687 personas.

El especialista recordó que no existe un método de detección por sangre 100 % certero, por lo que la combinación de exploración clínica, estudios de imagen y, en su caso, endoscopías o colonoscopías, siguen siendo el estándar.

Entre los tipos de cáncer más prevalentes en México destacó que es el de mama el más frecuente en mujeres a nivel nacional y mundial. El cáncer gástrico es el que tiene la más alta incidencia en Chiapas, a diferencia de otras regiones del país.

El cáncer de próstata el de mayor prevalencia en hombres, aunque muchos varones evitan los estudios de detección, como el antígeno prostático.

“En el caso del hombre, nosotros mismos somos el problema. Nuestras mujeres sí acuden a su revisión, a su mastografía y nosotros, ni siquiera nos hacemos el antígeno próstata”, dijo.

Dolor emocional, el peor

“El peor dolor no es el físico, es el mental”, expone Medrano, que subrayó la importancia de atender la salud emocional de los pacientes y sus familias en todas las etapas de la enfermedad, incluso ante el síndrome de cancerofobia (miedo a la recurrencia) en pacientes que ya se curaron del padecimiento.