Medicina y deporte, principales segmentos

El turismo de reuniones en Chiapas tiene como principal motor los congresos médicos, seguido de los eventos deportivos y las actividades de aventura y naturaleza, segmentos que han reactivado la industria, explicó Víctor Manuel Bermúdez Hernández, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes del estado.

El funcionario detalló que el sector médico concentra la mayor parte de la estrategia de atracción, debido a que a nivel mundial es el nicho con mayor dinamismo, además de que dejan conocimiento y capacitación a los profesionales locales.

En el ámbito deportivo, Bermúdez Hernández destacó que competencias como la Carrera Panamericana y el Rally Maya generaron una derrama económica significativa, ya que los atletas suelen viajar acompañados por sus familias, lo que incrementa la ocupación hotelera y el consumo en servicios complementarios.

Naturaleza

El tercer pilar es el turismo de aventura y naturaleza, alineado con la marca “Chiapas extraordinario por naturaleza”, bajo la cual se han impulsado eventos como el Adventure Elevate Latinoamérica, organizada por la Adventure Travel Trade Association (ATTA), próxima a realizarse en Comitán.

A pesar de los estigmas que han pesado sobre Chiapas por el tema de seguridad, el director afirmó que la entidad ha estado a la vanguardia en la disminución de delitos de alto impacto y que la realidad actual es de tranquilidad.

Aseguró que este factor resulta determinante para que los organizadores de eventos internacionales se decidan por el destino.

El funcionario dijo que con una oferta segmentada, infraestructura en proceso de mejora y un entorno de paz, Chiapas se perfila para consolidarse como un referente en el mercado de reuniones a nivel nacional e internacional.