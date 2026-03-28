Médicos del Mundo auxilian migrantes

Personal de la organización Médicos del Mundo Francia, brinda asistencia a los migrantes que participan en la caravana “Génesis” que busca abandonar el estado de Chiapas.

Debido al cansancio, los migrantes que participan en la caravana “Génesis”, permanecieron este viernes en la población de Escuintla, aunque se espera que en las próximas horas reinicien su camino por la costa chiapaneca.

La organización precisó que brinda servicios de salud e hidratación, para lo cual cuenta con el respaldo de la Unión Europea en México, la Embajada de Francia, EU Civil Protection y Humaitarian Aid.

Dijo que la finalidad es atender las necesidades de la población migrante en la frontera sur mexicana.

Diversos destinos

Son casi medio millar de extranjeros los que abandonaron Tapachula la noche del martes, algunos pretenden llegar a la Ciudad de México y otros a distintos estados del país, en donde puedan regularizar su estancia y encontrar fuentes laborales.

En las instalaciones de la unidad deportiva “Salomón González Blanco”, se ubicaron para descansar, recibir atención médica y asistencial, por las afectaciones que presentan muchos de ellos en los pies.

Estos han determinado continuar su camino en la ruta hacia el centro del país en las próximas horas, siendo su próxima escala la población de Mapastepec.

Elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), la Guardia Nacional (GN), Protección Civil (PC) y policías estatales, vigilan la caravana para evitar que se presenten problemas en el transcurso de la misma.