Médicos logran sobrevivencia de gemelos en el IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, a través del Hospital San Felipe Ecatepec brindó atención médica integral a una mujer indígena de la etnia tsotsil, originaria del municipio de Chenalhó, quien cursaba con un embarazo gemelar y presentó trabajo de parto prematuro a las 28 semanas de gestación.

La paciente de 34 años contaba con control prenatal en su unidad de salud; sin embargo, al iniciar con dolor de parto fue referida al Hospital San Felipe Ecatepec. A su arribo, el personal médico atendió el nacimiento prematuro de dos recién nacidos del sexo masculino, con peso de mil 100 y 950 gramos, respectivamente, que presentaron dificultad respiratoria secundaria a la inmadurez pulmonar de su nacimiento anticipado.

Cuidados intensivos

Ambos bebés fueron ingresados al área de Cuidados Intensivos Neonatales, donde se les brindó atención continua y especializada por el equipo de salud para garantizar su estabilidad y evolución favorable.

Durante una estancia hospitalaria de 36 días, los recién nacidos recibieron ventilación no invasiva, tratamiento antibiótico, alimentación con leche materna, control térmico en incubadora y cuidados de enfermería, permanentes.

Gracias al compromiso y trabajo coordinado del personal médico y de enfermería del Hospital de San Felipe Ecatepec, ambos bebés egresaron en condiciones estables, con pesos de 1400 y 1395 gramos, alimentados al seno materno exclusivo y sin presentar secuelas neurológicas, respiratorias u oftálmicas, quienes fueron nombrados Moisés y Abraham por sus propios padres, durante su prolongada pero favorable estancia hospitalaria.