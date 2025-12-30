﻿﻿
Médicos logran sobrevivencia de gemelos en el IMSS

Diciembre 30 del 2025
Los recién nacidos tuvieron una estancia hospitalaria de 36 días. Cortesía
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, a través del Hospital San Felipe Ecatepec brindó atención médica integral a una mujer indígena de la etnia tsotsil, originaria del municipio de Chenalhó, quien cursaba con un embarazo gemelar y presentó trabajo de parto prematuro a las 28 semanas de gestación.

La paciente de 34 años contaba con control prenatal en su unidad de salud; sin embargo, al iniciar con dolor de parto fue referida al Hospital San Felipe Ecatepec. A su arribo, el personal médico atendió el nacimiento prematuro de dos recién nacidos del sexo masculino, con peso de mil 100 y 950 gramos, respectivamente, que presentaron dificultad respiratoria secundaria a la inmadurez pulmonar de su nacimiento anticipado.

Cuidados intensivos

Ambos bebés fueron ingresados al área de Cuidados Intensivos Neonatales, donde se les brindó atención continua y especializada por el equipo de salud para garantizar su estabilidad y evolución favorable.

Durante una estancia hospitalaria de 36 días, los recién nacidos recibieron ventilación no invasiva, tratamiento antibiótico, alimentación con leche materna, control térmico en incubadora y cuidados de enfermería, permanentes.

Gracias al compromiso y trabajo coordinado del personal médico y de enfermería del Hospital de San Felipe Ecatepec, ambos bebés egresaron en condiciones estables, con pesos de 1400 y 1395 gramos, alimentados al seno materno exclusivo y sin presentar secuelas neurológicas, respiratorias u oftálmicas, quienes fueron nombrados Moisés y Abraham por sus propios padres, durante su prolongada pero favorable estancia hospitalaria.

