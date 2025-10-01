Medidas de seguridad para ingresar al Congreso

El Congreso del Estado dio a conocer que se reforzarán las medidas de seguridad para ingresar, esto para beneficio tanto de trabajadores como para visitantes.

Como acciones preventivas en materia de seguridad para quienes laboran en el recinto legislativo y sus visitantes, que al día llegan de varios municipios, se implementaron protocolos de seguridad funcionales y eficientes, tal como se realiza en diversas dependencias del estado.

Motivo

Las acciones implementadas permitirán reducir los tiempos de espera y evitarán interrupciones innecesarias en el flujo de acceso, lo que ayudará a brindar un óptimo servicio y atención a la ciudadanía.

Con estos hechos los trabajadores podrán garantizar su propia seguridad y resguardo ante posibles contingencias y atendiendo los protocolos preventivos en materia de protección civil.

Por ello, con la implementación de arcos detectores de manera disuasiva y preventiva, se obtiene la inspección rápida de un gran número de personas sin comprometer la seguridad.

Con estas acciones el Congreso del Estado garantiza la integridad de visitantes y trabajadores sin menoscabar sus derechos, priorizando el bienestar a través de la modernización y mejoras en la infraestructura para brindar un excelente servicio.