Medio millón de pesos para premiar la investigación

La Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech), que dirige Jovani Salazar Ruiz, invirtió alrededor de medio millón de pesos para reconocer al Mérito Estatal de Investigación en múltiples categorías.

Después de una revisión exhaustiva del trabajo realizado por las personas participantes, el Comité Evaluador dio a conocer los resultados de quienes serán galardonados en próximas fechas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Todos los resultados están publicados en la página: https://interopera.chiapas.gob.mx/convocatorias. Los procesos de deliberación se llevaron a cabo con apego a transparencia.

El titular de la dependencia destacó que el proceso de evaluación fue con legalidad y equidad, y estuvo a cargo de investigadoras e investigadores de diversos centros, universidades e institutos de Educación Media Superior y Superior.

Las categorías que fueron reconocidas se ubicaron en los siguientes rangos: de nivel media y superior para estudiantes y en el mismo rubro para docentes, todo esto basado en la aportación a la innovación, la ciencia y el conocimiento.

Salazar Ruiz dijo que se hizo un esfuerzo para reconocer a las personas investigadores y de aportación en innovación, algunos galardonados recibirán medallas de oro o plata, además de incentivos económicos.