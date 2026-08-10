Medios alternativos, opciones para el campo

Chiapas tiene un marcado rezago en electrificación, sobre todo en comunidades rurales e indígenas, donde la implementación de mecanismos alternativos representa la oportunidad de sumarse al progreso o quedar en el rezago social, explicó el doctor, Juan Carlos Solís Granados.

El también investigador ofrece un libro denominado “Ecotecnologías que transforman hogares”, donde explica la problemática y ofrece alternativas.

Métricas

Señala que cuando la ingeniería analiza el despliegue de la transición energética en las comunidades rurales, las métricas suelen reducirse a fríos indicadores cuantitativos: Megavatios-hora generados, número de dispositivos instalados o porcentaje de reducción de emisiones de dióxido de carbono.

Sin embargo, la verdadera dimensión de la sustentabilidad no se mide en watts ni en especificaciones técnicas, sino en la transformación cotidiana del tejido social.

Cambios

¿Qué sucede en la dinámica interna de un hogar cuando la iluminación fotovoltaica sustituye a la combustión de velas o cuando una estufa ecológica elimina para siempre el aire viciado de un fogón abierto?

En las zonas de alta vulnerabilidad del sureste mexicano, este salto tecnológico representa la frontera entre la marginación y el acceso a derechos fundamentales: transforma la gestión del tiempo familiar, preserva la salud respiratoria y extiende el horizonte educativo de las infancias.

Para abordar esta metamorfosis socioespacial, el investigador Juan Carlos Solís Granados ha presentado su más reciente libro de investigación titulada Ecotecnologías que transforman hogares.

Ofrece un enfoque transdisciplinario, fusiona el análisis cualitativo del trabajo de campo con una profunda perspectiva de la arquitectura social y el desarrollo humano.

Espejo crítico

Solís Granados ofrece una cartografía física y sociocultural, donde la implementación de ecotecnologías trasciende la mera instalación de aparatos electrónicos para convertirse en un espejo crítico de la realidad territorial.

Explica la severidad de las jornadas rurales cotidianas: trayectos extenuantes a pie bajo climas extremos para el acarreo de agua potable, o la interrupción drástica de las actividades escolares al ocultarse el sol debido a la falta de red eléctrica.

En este escenario, la investigación demuestra cómo dispositivos ecotecnológicos estratégicos actúan como catalizadores de resiliencia comunitaria y equidad de género.

Es el caso de Sistemas Fotovoltaicos Aislados: Permiten la electrificación de baja escala, garantizando luz segura para el estudio nocturno de la niñez y la conservación de medicamentos esenciales.

Estufas Ecológicas y Captación de Agua:Neutralizan la inhalación de micropartículas tóxicas en los interiores de las viviendas y reducen las brechas de género al optimizar las tareas de cuidado e hídricas que históricamente recaen sobre mujeres y niñas.