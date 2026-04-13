Medios de comunicación, aliados estratégicos: SSP

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, afirmó que hoy en la Nueva ERA, las y los periodistas y medios de comunicación son aliados estratégicos para garantizar audiencias informadas y empáticas.

En este marco, Aparicio Avendaño expresó que bajo la directriz del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, hoy el pueblo de Chiapas cuenta con una Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) de puertas abiertas y de diálogo directo con todos los sectores de la sociedad.

Detalló que las y los periodistas y representantes de los diferentes medios de comunicación son aliados estratégicos, ya que que con su labor responsable garantizan que la ciudadanía se encuentre bien informada y son parte fundamental para fortalecer el vínculo y confianza entre la sociedad y sus autoridades.

Finalmente, el titular de la SSP refrendó su compromiso de impulsar estrategias y acciones encaminadas en atender y escuchar a los diferentes sectores de la población para la construcción de un Chiapas en paz.